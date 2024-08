Napoli i tifosi invadono Roma per le visite di Lukaku

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Idelaffollano Villa Stuart in attesa di. Selfie, cori e un’atmosfera da grande evento per l’arrivo del nuovo bomber.si tinge d’azzurro: idelhanno invaso la Capitale per accogliere Romelu. Il bomber belga è atteso a Villa Stuart per lemediche, ultimo step prima di diventare ufficialmente un giocatore del. Fin dalle prime ore del mattino, un vero e proprio “mare azzurro” si è formato davanti alla clinica specialistica di Monte Mario.di ogni età, alcuni residenti a, altri arrivati direttamente da, si sono radunati con un unico obiettivo: vedere da vicino il loro nuovo eroe. L’atmosfera è elettrizzante. Si vedono maglie celebrative dell’ultimo scudetto mischiarsi a quelle iconiche di Maradona. Famiglie intere, con bambini già vestiti d’azzurro, attendono pazientemente.