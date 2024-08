Milan Abraham ancora nel mirino Intanto è fatta per Vos

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024)o, 28 agosto 2024 – Ilpensaadper l'attacco. Contatti con la Roma: l'inglese potrebbe arrivare attraverso uno scambio, tra i papabili per passare in giallorosso c'è Saelemaekers. Ma deve uscire Jovic. A centrocampo, invece, con Adli alla Fiorentina, arriva Vos: trattativa chiusa per il 19enne dell'Ajax. Sullo sfondo restano poi Manu Konè, in caso di partenza di Bennacer, e la tentazione Rabiot. Capitolo centravanti: le prime due giornate potrebbero aver indotto la dirigenza di via Aldo Rossi ad accelerare per un altro attaccante, viste le prestazioni deludenti di Jovic col Torino e di Okafor col Parma. Tammyè seguito da tempo: sembrava a un passo dal West Ham, mae Roma sono in contatto per uno scambio tra il 26enne inglese e Alexis Saelemaekers. Serve però un'uscita: quella di Luka Jovic. Manovre a centrocampo, poi.