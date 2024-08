Meteo altro week-end da bollino rosso | Caserta e Benevento tra le città più calde d’Italia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto, e, si candidano nel prossimo fine settimana ad essere lepiù caldadall’alto dei 37 gradi annunciati. Seguono Ferrara e Forlì con 36, Milano e Roma con 34. Sono le previsioni di www.iL.it, che conferma la nuova prepotente espansione dell`anticiclone Caronte con caldo africano previsto per altri 7 giorni. Almeno fino all`inizio di settembre, il termometro salirà in molte zone del Paese oltre i 35-37°C con picchi di 39°C specie in Sardegna e Puglia. L`unica cosa normale, che appare dalle ultime emissioni modellistiche, è il probabile crollo di tutto questo super caldo anomalo durante la prossima settimana: al momento, sembra che una profonda perturbazione atlantica possa arrivare da mercoledì 4 settembre, portando un crollo termico e secchiate di acqua.