Logan Paul | Il titolo WWE degli Stati Uniti sarà sempre mio sto arrivando per una rivincita

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A SummerSlam, LA Knight ha battutovincendo il WWE United States Championship.ha precedentemente vinto ilsconfiggendo Rey Mysterio a WWE Crown Jewel 2023. Parlando nel suo podcast Imsive,ha commentato la sua perdita. “Mi ha fatto il c**o. Sarò onesto. Quel match ha fatto male. Voglio dire, guarda, congratulazioni per lui. È un ottimo wrestler. È stato meritato, ha combattuto molto duramente, ha sconfitto il mio pugno da knockout. Ma alla fine della giornata,la mia cintura. È la mia cintura. La vedo su di lui, ma tutti sanno che ilè mio. Quindi puoi averlo per ora, per il momento. Ma sto tornando per una. Il mio piede era sulla corda a SummerSlam, era sulla corda al numero tre.