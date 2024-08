LIVE Cobolli-Duckworth 6-1 3-4 US Open 2024 in DIRETTA | break dell’australiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Prima esterna vincente del romano. 15-0 Sulla riga il dritto in contropiede dell’azzurro. 5-3 Game. Si ferma sul nastro il rovescio in back di, che serve ora per restare nel set. 40-0 Servizio e dritto a segno per il tennista di Sydney. 30-0 Non passa il dritto inside in dell’italiano. 15-0 Scambio più lungo del match chiuso dalla stecca del romano. 3-4 Game. Servizio e dritto a bersaglio per l’azzurro, che resta in scia. 40-0 Solida anche questa seconda di Flavio. 30-0 Altra gran prima del romano. 15-0 Servizio vincente. 4-2 Game. Con una prima vincente l’australiano conferma il. 40-30 Servizio, rovescio e stop volley a segno per il numero 70 ATP. 30-30 Rovescio in cross vincente dell’oceanico. 15-30 Non passa il dritto dal centro di