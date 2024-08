LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | Matteo Sioli ed Erika Saraceni volano in finale nell’alto e nel triplo passaggio in semifinale nei 400m per Elisa Valensin e Simone Gilberto!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:58 Dodicesima posizione provvisoria per Mazza a tre giri dal termine, adesso il gruppo è assai allungato, gli africani hanno cambiato passo. 19:55 Gruppo ancora compatto ai 1000m, Mazza prova a risalire qualche posizione. 19:52 L’ultima gara in programma in questa sessione è quella dei 3000m siepi maschili, per l’Italia nella prima batteria Francesco Mazza e nella seconda Alberto Pomini. 19:49 Nel lancio del giavellotto dell’heptathlon al momento Julia Rohrer è in testa con 46.99m. 19:46 Una giornata che non era iniziata nei migliori dei modi sta proseguendo in maniera splendida per i colori azzurri. 19:43 Arrivano ottime notizie anche dal saltoGiorgia Anoetaha concluso la qualificazione in seconda posizione (13.29) e insarà una delle favorite per le medaglie.