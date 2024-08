Le donne al potere grazie a Meloni legnata di Paola Concia ai dem | Schlein stia attenta ai galli del Pd

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’ex parlamentare dem,, femminista doc, ex parlamentare Pd, dà un altro ceffone ai suoi ex compagni di partito. Riconoscere i meriti della premiersul protagonismo femminile da quando è al governo è da attacco di bile per i suoi ex compagni di partito. Con la stessa onestà intellettualesi era scagliata contro lo “sciacallaggio” della sinistra sulla separazione tra Ariannae il ministro Lollobrigida. Intervista dal Foglio ora riconosce il giusto merito alla premier su una questione che, al contrario, è terreno di battaglia delle opposizioni. Riconosce “il protagonismo femminile in campo conservatore, che la premier ha sdoganato in Italia”. E a sinistra? “Tante belle parole. Ma poi i caporali massacrano chi ci prova:faccia attenzione”: il succo del colloquio.