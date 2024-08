Islam | Sardone Lega ' a Pioltello chiusura per Ramadan anche quest' anno'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "La conferma della scuola ‘Iqbal Masih' in merito al giorno diper la fine delperdimostra l'ormai sempre più evidenteizzazione nelle nostre scuole. Una scelta sbagliata perché impone un'integrazione al contrario costringendo tutti gli studenti,di fedi diverse, a stare a casa per una festa religiosa che non ci appartiene". Così in una nota Silvia, eurodeputata della, con riferimento a quanto previsto dall'istituto di, nel Milanese, dove è previstalain occasione della festa per la fine del, il 10 aprile prossimo. "Si conferma -sottolinea- inoltre che la scelta ha motivi assolutamenteti alla religione e non meramente didattici come era stato spiegato l'scorso".