Il Festival di Venezia comincia con Tim Burton

(Di mercoledì 28 agosto 2024)Lido. Che il regista Timamasse i mostri, lo avevamo visto sin dall'inizio, seguendo il successo dei suoi film, tra cui “ Edward mani di forbici”, interpretato da Jonny Depp, Dario Argento, suo grande amico, mi raccontò che ada ragazzino piaceva passare il tempo giocando con le carte su cui erano disegnati dei piccoli scheletri , in un cimitero vicino casa. Perchè sono diventati amici? Anche Dario aveva vissute qualche esperienza “drammatica”, quando, durante l'estate, veniva mandato da una vecchia zia che, prima di farlo addormentare gli raccontava le favole nere. Tutto in favore del pubblico che oggi, se vuole vivere il loro humour nero e strizzarsi sulle poltrone dei cinema, non può vedere altri che loro.