Giovane Robur il rilancio La società passa di mano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Nuova linfa nel basket di Osimo e tifosi che possono sognare. La, exsatellite della, cambia padrone e si rilancia. Si dissolvono quelle nubi nere che poche settimane fa avevano annunciato la scomparsa del basket di un centro livello in città. Un’ipotesi che però a fatto mobilitare quanti in città hanno a cuore il basket. E così è arrivata la notizia quasi improvvisa, che nasce da una idea di alcuni ex cestisti osimani, da sempre appassionati di questo sport e della. Una cordata di 6/7 amici che un paio di settimane fa hanno deciso di mettersi in gioco e di subentrate alla gestione precedente.