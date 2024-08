Educatori in classe Il monte orario cresce del 10%

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Più spazio e risorse per l’inclusività a scuola. Il Comune di Morciano ha deciso di condividere e accettare la richiesta arrivata dalla scuole del territorio, incrementando del 10% ilore deglisocio pedagogici che lavorano insieme a ragazze e ragazzi con disabilità. "Arriveremo ad un totale di 214 ore settimanali – spiega il sindaco Giorgio Ciotti – per un costo complessivo di 160mila per la scuola dell’obbligo. Una scelta importante per un’amministrazione che crede nel valore di una scuola inclusiva e senza barriere, in grado di non lasciare nessuno indietro. Il costo aggiuntivo rispetto al precedente anno scolastico, includendo anche le scuole superiori, sarà di circa 50mila euro.