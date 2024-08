Cosa è l' amiloidosi | sintomi e conseguenze della malattia svelata da Toscani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Non una solama ‘un gruppo' di patologie, cone storie diverse a secondaproteina implicata. L', di cui il fotografo Olivieroha rivelato di soffrire, è unarara, caratterizzata da un accumulo anomalo di proteine che si depositano in diversi tessuti del corpo, danneggiando gli organi e causando disfunzioni che possono essere anche letali. Il tipo e la gravità deidipendono dagli organi vitali colpiti. Per avere una diagnosi è necessario prelevare un campione di tessuto (biopsia). Nelle molte forme diil trattamento dipende dalla tipologia da cui si è affetti. I depositi di amiloide, infatti, come si spiega per esempio in diversi focus, tra cui il capitolo dedicato nel manuale Msd, possono essere: sistemici, cioè diffusi in tutto l'organismo, o localizzati in un solo organo o tessuto.