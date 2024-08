Cesenatico all’asta due alberghi della riviera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 – Sullaromagnola continuano ad andarediverse aziende sulla base dei provvedimenti del tribunale di Forlì-Cesena, tra le quali vi sono anche degli hotel. Il 16 ottobre andràl’Hotel Le Lune di Gatteo a Mare, situato al civico 3 di via Bologna, nel cuorelocalità turistica balneare. La base di partenza è 2 milioni e 300 mila euro, quindi molto consistente in relazione alle attuali condizioni di mercato. In caso di più persone interessate, sono previsti rilanci minimi da 5mila euro. È possibile anche presentare una offerta al ribasso, ma di almeno 1 milione e 725mila euro.