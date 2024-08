Capriolo investito | inutili i soccorsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024)vieneda un’automobile, scatta immediatamente l’allarme e si allertano ima lo splendido animale muore poco dopo sull’asfalto. E’ accaduto ieri mattina, attorno alle 12, tra la Vecchia Cartiera e La Frasca a Fabriano. Quando alcuni automobilisti si sono fermati l’animale era adagiato sull’asfalto ma ancora vivo e una persona di mestiere veterinario lì presente ha allertato il Cras Marche. Una corsa contro il tempo ma per ilpurtroppo non c’è stato nulla da fare: poco dopo è deceduto. "Questo tipo di animali - spiegano dal Cras Marche - hanno una grande sensibilità, sono estremamente delicati e quando sentono rumori e si spaventano possono facilmente finire in mezzo alla strada. Siamo estremamente rammaricati per quanto accaduto e di non aver potuto fare nulla per questo splendido animale piuttosto giovane".