Calcio giovanile internazionale quattro giorni in Valdarno con il Memorial Paolo Rossi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) AREZZO –, appuntamento perad Arezzo con il. Sedici squadre giovanili maschili under 14,squadre femminili under 17, oltre cinquecento tra giovani calciatori e calciatrici impegnati. È pronta al via la terza edizione del, torneo calcisticointitolato all’indimenticabile Pablito, che si svolgerà nella provincia di Arezzo, dal 5 all’8 settembre, in sei campi, tra Bucine, Montevarchi, Terranuova Bracciolini, San Giovannie Badia Agnano. Partecipano rappresentative giovanili di importanti squadre sia italiane che europee, unite nel ricordo di. A sfidare i campioni in carica del Milan, ci saranno Juventus, Roma, Fiorentina, Real Madrid, Porto, Slavia Praga e Fc Dac.