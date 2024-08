Bologna vs Empoli | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Gara valida per la terza giornata del campionato italiano Serie A 2024/2025. I felsinei devono riscattare un inizio deludente contro i toscani che invece hanno sorpreso.vssi giocherà sabato 31 agosto 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Dall’Ara.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Avvio complicato quello dei rossoblù che hanno raccolto un punto in due partite. Dopo il deludente pareggio casalingo contro l’Udinese, la squadra di Italiano è franata contro il Napoli evidenziando di essere ancora indietro sul piano del gioco. Tutt’altro clima in casa dei toscani che, invece, hanno raccolto 4 punti nelle prime due partite. Dopo essere stati bloccati sullo 0-0 dal Monza, la squadra di D’Aversa è andata a vincere meritatamente a Roma.