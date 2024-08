Amiloidosi | cosa è i sintomi della malattia incurabile di Oliviero Toscani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il fotografo, 82 anni, ha rivelato di essere affetto da una, l': "In pratica le proteine si depositano su certi punti vitali e bloccano il corpo. E si muore. Non c'è cura", ha detto in un'intervista al CorriereSera. Ma cos'è l'? Secondo quanto riporta il sito dell'Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma), "l'è una patologia rara, caratterizzata da un accumulo di aggregati proteici anomali che si depositano in diversi tessuti del corpo, con conseguente danno d'organo". In particolare, ad accumularsi nei tessuti sono le cosiddette proteine amiloidi, che sono normalmente solubili, ma in presenza di questa condizione si ripiegano in modo anomalo, diventando insolubili e formando depositi che possono danneggiare le strutture.