Aggressione al liceo a Firenze a giudizio tre giovani di Azione Studentesca

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Rischiano il processo in tre. Si tratta di tre militanti di, finiti sotto accusa per l’del 18 febbraio 2023 ai danni di due studenti del Collettivo Sum, davanti alclassico Michelangiolo di. È stato il pm Lorenzo Boscagli a citare ini trefiorentini, tra i 19 e i 21 anni: per loro l’accusa è di concorso in lesioni aggravate da futili motivi e dall’aver agito in gruppo. Citati intre militanti diper l’alMichelangiolo diI tredi Azionisaranno difesi dal legale Sonia Michelacci e il predibattimentale, l’udienza introdotta dalla riforma Cartabia come filtro in caso di reati meno gravi, si aprirà il 10 luglio del 2025, tra poco meno di un anno.