A Ponte parte la Festa dell’Unità Stasera De Pascale e Bonaccini il primo settembre c’è Schlein

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024)alle 18 alla presenza del segretario provinciale Nicola Minarelli si apre ladi Ferrara che, come da tradizione degli ultimi anni, si terrà in Piazza Bruno Buozzi alagoscuro. ’Diamo gambe ai nostri valori’ è lo slogan scelto per identificare un ideale percorso che vuole valorizzare le radici del pensiero democratico per tradurle in un’alternativa concreta e vicina alle persone. Alle 18 l’inaugurazione, che avrà come sfondo lo sport, alle 21 saranno il segretario regionale Luigi Tosiani, il candidato del centro sinistra alle elezioni regionali Michele dee l’europarlamentare Stefanoad aprire il ricco programma politico della dodici giorni di appuntamenti per la