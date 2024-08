A fuoco la cantina bambino lancia l’allarme Intossicate due persone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Montale (Pistoia), 28 agosto 2024 –due, per fortuna non gravemente, ieri mattina per un incendio scoppiato in unadi una casa del centro di Montale. I due intossicati, che sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, sono un anziano di 88 anni residente nella casa incendiata e un vicino di 70 anni che era intervenuto nel tentativo di spegnere l’incendio. La causa scatenante è stata presumibilmente un quadro elettrico o comunque qualcosa legato alle prese elettriche che si trovava in un locale seminterrato. Il fatto è accaduto intorno alle ore 10 di eri mattina in una palazzina di due piani che si affaccia lungo via Primo Maggio. Ad accorgersi dell’odore acre di fumo è stato unvicino di casa che ha avvertito la famiglia.