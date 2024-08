Us Open 2024 Musetti stende Opelka in 4 set e vola al secondo turno Ko la Trevisan

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma, 27 agosto- Lorenzoavanza aldegli Usgrazie al successo in quattro set contro l'americano Reilly. L'azzurro, testa di serie numero 18 nel quarto slam stagionale in corso a Flushing Meadows, a New York, si è imposto con il punteggio di 7-6 1-6 6-1 7-5. Spettacolare rimonta nel quarto set in cui l'azzurro, approfittando degli errori dell'avversario, ha ribaltato una situazione che lo vedeva sotto 5-2. Non ce l'ha fatta invece Martinako al primodegli Usfemminili. La giocatrice toscana, numero 90 del mondo, si è arresa contro la statunitense Taylor Townsend, numero 48 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2 7-5. Â