Un altro caso di dengue registrato a Massa Disposta la disinfestazione

(Di martedì 27 agosto 2024)– Undianche a. Il contagiato risiede in località Ronchi. Dopo la notifica al Comune da parte dell’Asl il Comune diha disposto ladell’area interessata per contenere la diffusione del virus. I trattamenti avranno inizio dalle 2 alle 7 del 28 agosto e fino al 30 agosto (negli stessi orari). Durante i trattamenti occorre, come spiega il Comune di, restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica; considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.