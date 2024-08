Travaglio difende Povia censurato dalla sinistra | Ma la libertà d’espressione dov’è finita?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 agosto 2024) “Fa male vedersi annullato un concerto per i soliti motivi ideologici. Ormai mi hanno messo l’etichetta di quello di destra, sono diventato quello di destra, anche se io rispondo sempre che tra destra eio sono del centro storico, si era sfogato ieri il cantante, al centro di un clamoroso caso di censura da parte della giunta di centrodel paesino piemontese di Nichelino. Il Pd, oggi, prende posizione in favore del suo sindaco, che acontesta le idee troppo di destra, a suo giudizio, mentre in difesa del cantante si schiera, a sorpresa, il direttore del “Fatto” Marco