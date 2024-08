Suoni e salottini di arti musicali Al festival workshop e concerti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Sta per iniziare la quarta edizione deldi’, che propone eventi e laboratoriper tutte le età, organizzati e promossi dalla scuola di musica Chorus Institute of Musical Arts. Ilsarà proposto nel corso dei prossimi due fine settimana: sabato 31 agosto e domenica 1° settembre andrà in scena nella suggestive cornice della Rocca Malatestiana; sabato 7 e domenica 8 settembre sarà ospitato da Villa Silvia Carducci, a Lizzano di Cesena. Nel corso del primo appuntamento, sabato prossimo, sarà proposto, tra laboratori e spettacoli, un format rivolto a famiglie, bambini e ragazzi. Il giorno seguente, domenica 1° settembre, dal pomeriggio fino a sera, ci sarà una vera e propria ’maratona musicale’ con cover e inediti in cui si esibiranno band provenienti da varie scuole di musica romagnole, membri della rete regionale ’Assonanza’.