Simona muore mentre va a lavoro in ospedale Uno schianto tremendo lascia tre figli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Un gravissimo incidente stradale ha spento il sorriso di, mortaandava ain. La donna, che aveva 54 anni, se n’è andata per sempre a causa dell’impatto devastante della sua automobile, una Opel, contro un camion. Nonostante i soccorsi, per lei non è stato possibile fare nulla se non constatare l’avvenuta dipartita.è morta troppo presto e improvvisamenteandava a, dato che era un’infermiera molto conosciuta all’Bolognini di Seriate (Bergamo). Da oltre 30 anni svolgeva questa professione all’interno del reparto di terapia intensiva, ma nel pomeriggio di lunedì 26 agosto non è mai riuscita a raggiungere la struttura sanitaria. Leggi anche: “Una scena terribile”. Paolo, l’incidente in moto sulla variante: morto sul colpo.