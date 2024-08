Sharon Verzeni la verità nelle vie di fuga E quell’atroce sospetto…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) L’omicidio di, la 33enne trovata morta nella notte del 29 luglio scorso a via Castegnate, una strada centrale del piccolo paese della Bergamasca, continua a rimanere avvolto nel mistero. Nonostante l’analisi di oltre cento ore di filmati estrapolati da 60 telecamere pubbliche e private e più di cento audizioni in caserma, l’identità dell’assassino rimane sconosciuta. Gli investigatori si trovano di fronte a un enigma complesso, con poche certezze e molte domande senza risposta. Il contesto del delitto Via Castegnate è una strada stretta e centrale del paese, con molte finestre che si affacciano direttamente sul marciapiede. Eppure, nonostante l’apparente visibilità del luogo, non ci sono immagini che mostrino chiaramente l’aggressione né un testimone oculare che abbia assistito alle quattro coltellate mortali inferte a