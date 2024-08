Roma | errori e disattenzioni condannano al ko ma i giallorossi riscoprono Shomurodov

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024)26 agosto 2024 - La delusione è tanta e il senso di incompiutezza di questa squadra, nonostante il mercato di altissimo profilo che si sta concludendo, sembra al momento pervadere ogni tifoso giallorosso. Un incidente di percorso non previsto, si può definire così la sconfitta dellanel suo debutto casalingo in questa nuova Serie A. I capitolini alzano bandiera bianco di fronte a un super Empoli, capace di tenere altissimi i ritmi di gioco e colpire a ripetizione inisti a ogni occasione possibile, nonostante il risultato finale alla fine dica di un successo di misura per 1-2, merito delle reti di Gyasi e Colombo.