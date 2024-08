Quando finisce il caldo Meteo Italia afa e caldo addio | Mario Giuliacci avverte tutti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2024)e afa hanno i giorni contati. Sul sito.it si parla di quello che ci aspetta nei prossimi giorni. L’estate subirà uno stop, la data c’è già. L’estate 2024 sarà ricordata come una tra le più calde. A livello globale, il 21 luglio è stato il giorno piùdasi effettuano rilevazioni. Secondo i dati preliminari del Servizio per i Cambiamenti Climatici della rete europea di osservazione della Terra Copernicus. >> “500 euro alle famiglie”. A chi spetta e come richiedere il bonus deciso dal governo. Tutte le info La cui serie storica di riferimento inizia nel 1940, la temperatura media del pianeta è stata di 17,09 gradi centigradi. È stato quindi superato di un centesimo di grado il primato stabilito il 6 luglio dello scorso anno a quota 17,08°C. Si tratta di un valore superiore di 0.