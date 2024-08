Presentata al MArTA l’edizione 2024 del Premio Zeus – Premio Internazionale di Archeologia

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 27 agosto 2024) Tarantini Time Quotidiano“L’Amministrazione Comunale ha inteso indire una nuova edizione deldi– Città di Ugento con l’intento di perseguire degli obiettivi precisi: creare le condizioni abilitanti per interpretare il complesso mondo dell’e dei beni culturali, sensibilizzare alla tutela e salvaguardia, sollecitare un apprendimento continuo come principio attivo di cittadinanza e pertanto creare pratiche partecipative e sollecitare una percezione dinamica e un’elaborazione cognitiva anche di tipo emotivo”. Salvatore Chiga, Sindaco di Ugento (SOSTITUITO DAL VICE SINDACO LECCI), in provincia di Lecce, spiega così i motivi ispiratori delispirato proprio al capolavoro della bronzistica tardo-arcaica, il cosiddettodi Ugento, custodito dagli anni ‘60 all’interno del Museo archeologico nazionale di Taranto.