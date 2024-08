Pizza e fichi lo storico spuntino romano reinterpretato dai pizzaioli Ecco dove mangiarlo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 27 agosto 2024) Un tempo ivenivano chiamati il pane dei poveri, tanto erano alla portata di tutti, e allora perché non usarli come farcia? Gusto e sostanza disponibili con poco, grazie all’accoppiata vincente divenuta poi un celebre detto popolare: «mica», come a dire che qualcosa vale molto più di quel che sembra. Labianca, infatti, così come i, è un prodotto gettonato e accessibile: messi insieme, però, con l'unione del prosciutto crudo, questi ingredienti danno vita a un grande abbinamento, tutt’altro che banale. Bonci, la merenda dei romani È lopiù insolito e curioso della Capitale, oltre a essere uno dei più antichi: non piace a tutti, peròè parte della nostra cultura.