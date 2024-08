Pentathlon cambiamento radicale per la scherma verso Los Angeles 2028

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Continuano i cambiamenti nelmoderno in vista delle Olimpiadi di Los: dopo la sostituzione dell’equitazione con la nuova disciplina ad ostacoli, è stata definita l’ultima novità, che questa volta riguarderà la. Il Comitato Congiunto (atleti, allenatori, tecnico) della UIPM (Unione InternazionaleModerno) ha proposto tre opzioni per la, dopo i test condotti tra marzo ed aprile, chiedendo l’introduzione di un format ad eliminazione diretta. Addio dunque alla doppia fase formata dal ranking round seguito dal bonus round: sono tre le proposte formulate, e tutte prevedono un format ad eliminazione diretta con turni preliminari, quarti di finale e semifinali, che culmineranno in un incontro finale tra gli ultimi due schermidori rimasti in gara.