Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 27 agosto 2024) Un test ha svelato quali sono leda usare per la. I risultati stupiscono, un noto marchio è ultimo. I consumatori spesso si lasciano ingannare dal marchio famoso e spendono più soldi per un prodotto che in realtà non è di qualità superiore rispetto ad un equivalente più economico. Tale affermazione è supportata dai risultati di un recente test svolto sulleper. Qualiper lasono? (Cityrumors.it), detersivo liquido o detersivo in polvere, ogni famiglia ha il proprio modo preferito per lavare piatti, pentole e posate. La scelta migliore dipende dalle esigenze ma salute, sicurezza e rispetto per l’ambiente sono aspetti da non sottovalutare mai. Sul mercato si trovano numerosi prodotti, andare in confusione è un attimo.