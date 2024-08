NASCAR Cup Series il Messico entra nel calendario 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) LaCupè pronta per disputare una competizione valida ai fini della stagione all’esterno del confine degli Stati Uniti d’America. Gli organizzatori hanno infatti confermato che nelvi sarà un evento a Città delall’interno del medesimo tracciato che annualmente accoglie il Mondiale di F1. Sarà un week-end storico per la, l’ultimo round all’esterno degli USA risale infatti al 1958 con una prova al Canadian Exhibition Stadium di Toronto in Canada. Ovviamente il discorso vale per la singola Cup, la più importante delle tre categorie nazionali targate(il Canada ha visto per più occasioni la Truck e l’Xfinitytra Mosport e Montreal).