Morta la leggenda del wrestling Sid Vicious

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) Si è spento una delle leggende del: muore a 63 anni Sidney Eudy, noto come Sidma che in carriera ha raccolto diversi soprannomi tra cui anche Sycho Sid. A dare la triste notizia è stato il figlio Gunnar tramite un post sui social.Leggi anche: Doppio lutto per Mariah Carey: la cantante perde madre e sorella nello stesso giornoLeggi anche: Morto Christoph Daum, ex allenatore del Bayer Leverkusen: il calcio in luttoLeggi anche: Addio Sven-Göran Eriksson, si spegne a 76 anni ilrio allenatore svedese L’annuncio del figlio «Mio padre se n’è andato dopo aver combattuto il cancro per diversi anni. Era un uomo forte, gentile e amorevole, ci mancherà tanto. Apprezziamo i vostri pensieri e le vostre preghiere mentre piangiamo questa perdita. I dettagli per un servizio commemorativo saranno presto condivisi. Grazie per il vostro supporto».