Miuccia Prada in corsa per uno dei più prestigiosi premi di moda del mondo

(Di martedì 27 agosto 2024) Il British Fashion Council ha rivelato i candidati per i Fashion Awards 2024, che celebrano i migliori talenti del design britannico e internazionale. Tra i candidati spicca Jonathan Anderson, nominato per tre. Nella categoria Designer of the Year, che “riconosce uno stilista britannico o internazionale le cui collezioni innovative hanno avuto un impatto significativo sul settore, ridefinendo i confini dellaglobale”, i finalisti sono: Chemena Kamali per Chloé; John Galliano per Maison Margiela; Jonathan Anderson per JW Anderson e Loewe;per Miu Miu; Pieter Mulier per Alaïa; Rick Owens. L'articoloinper uno dei piùdidelproviene da Ildenaro.it.