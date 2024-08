McTominay-Napoli Romano | Here we go! Domani sarà in Italia

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 27 agosto 2024) Fabrizioconferma: Scottè del. Accordo da 30 milioni più bonus con il Manchester United. Ilmette a segno un colpo di mercato: Scottè pronto a vestire l’azzurro. La notizia arriva direttamente da Fabrizio, che su X ha lanciato il suo celebre “we go!”.ha twittato: “Scotttowe go! Deal in place for €30m package plus sell-on clause. Manchester United have authorized Scott to travel for medical tests and contract signing. Both Lukaku andare set for travel and medical asplayers”. “Scottal, eccoci qui! Accordo in atto per un pacchetto da 30 milioni più clausola di rivendita. Il Manchester United ha autorizzato Scott a recarsi sul posto per effettuare esami medici e firmare il contratto.