Lukaku-Napoli è fatta! Il belga in Italia programmate le visite mediche

(Di martedì 27 agosto 2024)sta per firmare un triennale fino al 2027: accordo trae Chelsea fissato a 30 milioni più il 30% sulla futura rivendita. Ilè pronto a chiudere uno degli affari più attesi di questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport e confermato da Nicolò Schira su X, Romeluè ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del. Le trattative tra ile l’entourage dell’attaccantesono in fase di conclusione e si prevede che i dettagli finali riguardanti i diritti di immagine siano definiti entro la giornata di oggi.è atteso a Roma per lepresso la clinica Villa Stuart nella giornata di mercoledì 27 agosto. Il trasferimento dialsi concretizzerà con un contratto triennale fino al 2027.