‘L’obBiettivo giallorosso’ | le foto del ‘Vigorito’ tra spalti e campo

Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati oltre 5000 i tifosi che hanno affollato glidel 'Ciro Vigorito' nel debutto stagionale della Strega contro la Cavese con il catino di via Santa Colomba che ha regalato un buon colpo d'occhio. Ini padroni di casa hanno impiegato un tempo a carburare, ma alla distanza è venuto fuori il maggiore tasso tecnico della truppa di Auteri. La Curva Sud, cuore del tifo giallorosso, ha spinto la squadra sostenendola nei momenti più difficili di un match che ha regalato i primi tre punti della stagione al Benevento, a differenza di quanto hanno fatto da Avellino, Trapani e Catania, le altre big del girone C di Serie C.