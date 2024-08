LIVE Paolini-Andreescu US Open 2024 in DIRETTA | in campo dopo Medvedev 1-1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:40 Azzurra in, insul 1-1 (4-3 e servizio per il russo) contro Lajovic. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno di Jasminecontro Bianca. Anche agli USsi trovano di fronte le due rivali odierne, così come era accaduto sulla terra del Roland Garros e sull’erba di Wimbledon. Sembra quasi che la canadese porti fortuna all’azzurra, visti i risultati che è stata capace di ottenere poi negli ultimi due Slam. Toscana che vanta una sola vittoria in tabellone in questo Major, lei che non si era mai spinta più in la del 2° turno del 2021.