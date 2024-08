LIVE Fognini-Machac US Open 2024 in DIRETTA | un incontro prima del match del veterano azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.43 E’ terminato da pochissimo il primo set tra Taylah Preston e Anastasia Pavlyuchenkova,del tabellone femminile che precede ildel ligure. Il parziale è andato alla russa con il punteggio di 6-2. 17.42 Amici di OA Sport, buon pomeriggio e ben ritrovati alladivalevole per il primo turno del tabellone maschile dell’edizionedegli US. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladivalevole per il primo turno del tabellone maschile dell’edizionedegli US, quarta ed ultima prova stagionale del Grande Slam.