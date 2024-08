La storia della Mostra d’arte cinematografica | il Festival del Cinema di Venezia

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 27 agosto 2024) Life&People.it Un artificio immaginifico capace di trasformare i pensieri, in storie incredibili. L’espediente magico chec ci permette, da un secolo, di perderci nei sogni degli altri. Un’invenzione divenuta arte, settima, che va oltre i 25 fotogrammi al secondo, per elevarsi a testimonianza eterna e divenire “il modo migliore per entrare in competizione con Dio”. Il ticchettio costante e febbricitante che caratterizza il conto alla rovescia è iniziato: domani, 28 agosto verrà inaugurata, al Lido, l’81esima edizioneinternazionalediche, alla luce dei suoi 92 anni, si riconferma evento unico, capace di far coesistere anime altrimenti estranee, diverse – autorialità e blockbuster, richiamo internazionale e arte locale -, in un gioco all’ossimoro che esplode in un’arte totale.