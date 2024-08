 Il WWF contro l' Abruzzo contesta l' uccisione di quasi 500 cervi cuccioli compresi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 agosto 2024) AGI - " Un provvedimento suicida": con queste parole il presidente del WWF Italia Luciano Di Tizio “boccia” la delibera della Giunta regionale abruzzese che autorizza, da ottobre, l'(eufemisticamente definita prelievo selettivo) di500, in due aree della provincia de L'Aquila in cui la densità di questi ungulati sarebbe rispettivamente di 2,58 e di 2,39 capi/km2, quindi di pochissimo superiore al valore soglia per autorizzare la caccia di selezione (2 capi/km2). "L'- continua Di Tizio – ha sviluppato negli anni una propria formidabile immagine, fatta di amore per la natura e per gli animali. Centinaia di turisti scelgono questi luoghi proprio perché sanno che qui si può incontrare fauna selvatica e che il rapporto con l'uomo è di convivenza e non di ostilità.