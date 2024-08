Il Settembre scalda i motori Tra musica sport e divertimento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) L’attesa sta per finire: il "Quarratino", versione 2024, sta finalmente per partire. Una lunga serie di eventi che spazieranno dalloalla, passando per gastronomia, giochi, arte, dibattiti e tanto altro, snodandosi nell’arco di circa due mesi. Ad aprire idealmente le danze, dopodomani, sarà il luna park in piazza Moro e in piazza Berlinguer, mentre il giorno seguente il Parco Verde di Olmi ospiterà la festa del Pozzo di Giacobbe. Ma il momento- clou di venerdì prossimo sarà l’inaugurazione della mostra "1935 – 1985 cinquanta anni di ciclismo a Quarrata": il taglio del nastro è fissato per le 10 a La Civetta e l’ospite d’onore sarà l’ex-campione di ciclismo Francesco Moser. A concludere la giornata sarà il momentole programmato in piazza Risorgimento per le 21:30, intitolato in maniera eloquente "Quelli del Byblos".