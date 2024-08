Il pericolo del disastro nucleare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Ho letto un articolo sul discorso di Kamala Harris in cui viene dimenticato di inserire l'affermazione della candidata relativamente alla promessa di potenziare al massimo l'apparato militare statunitense, come se c'è ne fosse bisogno, già spendono da soli il doppio di tutti gli altri Paesi messi insieme Dimenticare ovviamente è un eufemismo. Dio ci scampi dall'indecenza di simili candidati, purtroppo le frottole fanno ancora presa, ma ciò ci porterà solamente al, d'altra parte avendo esaurito il fardello della vergogna di Hiroshima e Nagasaki l'oligarchia bellica statunitense non aspetta altro per sdoganare gli arsenali nucleari.Paolo Brighenti