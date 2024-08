Il gigante e il ragazzino | Oggi Baggio ’cioca’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) A Firenze Eriksson si contraddistinse per la professionalità e per la forte empatia verso i propri giocatori e verso l’ambiente fiorentino in genere. Una dimostrazione, in questo senso, la ebbe anche il sottoscritto quando, neanche quindicenne, assistette prima amichevole stagionale dei viola a Castel del Piano il 24 luglio 1988. Quella mattina, in una dimensione oramai lontana dalle modalità moderne, i tifosi si intrattennero a lungo, come tradizione, con i giocatori in una sorta di happening per le vie del vecchio borgo. Non contento della possibilità di conoscere tutti i miei idoli e preoccupato dalle voci secondo cuipotesse essere relegato alla panchina, mi avvicinai a Eriksson e, in maniera forse anche troppo spavalda, gli chiesi se veramenteavrebbe iniziato quella gara dalla panchina.