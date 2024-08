Ho lavorato sodo pronta a combattere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Basta digitare Assunta Legante su internet per capire la grandezza di questa atleta nel getto del peso e del disco: la 46enne, civitanovese d’adozione, vanta due ori e due argenti alle Paralimpiadi, per sei volte è salita sul gradino più alto del podio ai Mondiali paralimpici, ha tre titoli europei e tanti italiani. Legnante, è tempo di fare le valigie perché c’è da prepararsi per la trasferta a Parigi. "Le farò oggi e domani, vi metterò le mascherine e tanta voglia di fare bene". Legnante, atleta non vedente, è uno dei punti di forza della nazionale azzurra nel disco e nel peso: con quale spirito si presenterà alle Paralimpiadi? "In pedana – racconta – avrò uno spirito combattivo dopo avernegli ultimi anni in vista di Parigi. Poi ogni volta è una gara a sé e alla fine tireremo le somme".