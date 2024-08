Grande Fratello Greta annuncia di nuovo la rottura con Sergio | Ho sperato non fosse così

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 27 agosto 2024) La coppia era nata sotto i riflettori dell'ultima edizione del reality show di Alfonso Signorini, è la seconda volta che i due ex gieffinino ladella loro relazione.Rossetti eD'Ottavi si sono lasciati nuovamente. Questa volta l'annuncio ufficiale è stato pubblicato dall'ex tentatrice sul suo profilo Instagram. La fine della relazione degli ex concorrenti delera già stata ampiamente anticipata dai fan, che avevano messo insieme una serie di indizi, arrivando a capire che i loro beniamini avevano smesso di frequentarsi. Ladefinitiva traRossetti eD'Ottavi Domenica scorsa, l'ex tentatrice, rispondendo a una domanda di una sua follower, aveva dichiarato: "Ti accorgi che una relazione è finita quando non ci sono più cose in comune, quando mancano dolcezza e