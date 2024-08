Giacomo Poretti e Daniela Cristofori la coppia in cattedra alla Cattolica | Lezioni di empatia contro la mania dei social

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024), insieme sul palcoscenico e nella vita, saranno prof di ““ all’Universitàdi Milano: dispenseranno tecniche ed esercizi teatrali mentre i professori di Psicologia tradurranno l’esperienza teatrale in strumenti utili ai professionisti della cura, a medici, infermieri, insegnanti, educatori. E si sono già messi in coda anche bibliotecari e cassieri: chi ha a che fare con il pubblico sa quanto spesso sia difficile trovare la parola e i modi giusti e come un’attenzione e un sorriso possano cambiare la giornata di chi li incrocia. Nasce così un nuovo corso di alta formazione - “Competenze relazionali: gli strumenti del teatro“ – che debutterà il 12 ottobre (le iscrizioni sono aperte fino al 23 settembre, scrivendo a questa mail).