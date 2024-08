Festeggia il suo compleanno al ristorante ma aggiungono 58 euro per il taglio della torta La denuncia di una donna | Vi sembra giusto?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Volevare il suocon gli amici e la famiglia in undi Arezzo. E, per farlo, non poteva mancare la, comprata da una pasticceria cittadina, dove ha speso 45. Alla finecena, però, quando le viene portato lo scontrino, ecco l’amara sorpresa: ile il servizio, infatti, sono costati 58, quasi il 10% del conto totale, con una spesa di 4,50per ognuno dei 13 invitati. A raccontarlo è stata un’imprenditrice aretina su un sito dedicato alla cronaca locale. Ed è sul web che laha mostrato lo scontrino dov’è segnata la cifra ‘galeotta’. “Non mi èto normale chiedere così tanto – spiega lata ad ArezzoNotizie – E dire che al momentoprenotazione avevo chiesto ai ristoratori se potessi portare il dolce da fuori e loro mi avevano risposto che non ci sarebbero stati problemi.