Festa dell’Unità 2024 a Bologna | Schlein e de Pascale ospiti Nessun invito per Renzi

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto– Riparte ladell'Unità per l'ultima volta al Parco Nord. Location invariata, così come i ristoranti, otto come l'anno scorso, ma più concentrata al centro dell'area per lasciare libera la zona verso via Stalingrado ai parcheggi per il Cersaie in Fiera. Tra le novità, lo sbarco al Parco Nord del ristorante vegano all'interno dello stand Borgo-Reno e il ritorno al centro delladella balera. Tre le sale, la centrale intitolata a Giacomo Matteotti, nel centenario del duo assassinio, quella locale dedicata a Giacomo Venturi, ex assessore provinciale morto in un incidente 10 anni fa, mentre la terza sala avrà il nome di Sofia Stefani, la vigilessa vittima di femminicidio ad Anzola dell'Emilia.